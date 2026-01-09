Атака США на Венесуэлу
Зимние прогулки без страха и промокания: бюджетные хитрости для безопасной обуви

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мечтаете о долгих зимних прогулках, но боитесь скользких тротуаров и сырых ног? Не позволяйте непогоде испортить настроение! Есть простые и недорогие способы сделать любимую обувь по‑настоящему зимней — без лишних трат на профессиональные средства. Узнайте, как защитить обувь от влаги и улучшить сцепление с ледяной поверхностью, используя подручные средства.

Секрет в том, что обычное касторовое масло может стать отличной заменой дорогим водоотталкивающим спреям. Его легко найти в аптеке или косметическом магазине. Прежде чем обрабатывать всю пару, обязательно проверьте реакцию материала: нанесите немного масла на незаметный участок сухой и чистой обуви.

Если все в порядке, равномерно распределите масло по поверхности, особенно тщательно прорабатывая подошву и швы. Втирая масло, вы создаете защитный слой, который не даст ногам промокнуть. Кроме касторки, можно использовать и воск — он тоже неплохо справляется с влагой. А чтобы обувь меньше скользила, есть хитрость: попробуйте сделать накладку из губки на подошву. Так ваши зимние прогулки станут и комфортными, и безопасными!

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов.

