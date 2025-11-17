Бумажные полотенца не для уборки: секреты кухни, о которых вы не догадывались

Мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов. Она решает множество мелких, но таких досадных проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Например, чтобы вернуть закаменевшему коричневому сахару былую рассыпчатость, достаточно отправить его в микроволновку на полминуты, накрыв сверху влажным бумажным полотенцем. Оно же прекрасно заменит ситечко, если нужно процедить чай или кофе от случайной гущи.

Чтобы зелень и листовой салат оставались свежими и хрустящими надолго, просто заверните их в полотенце — оно впитает лишнюю влагу и не даст им завянуть. А если накрыть им еду при разогреве в микроволновке, блюдо не высохнет и останется сочным. Эти маленькие хитрости делают готовку проще, а продукты — вкуснее.

