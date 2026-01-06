Мой лайфхак для ленивой хозяйки: что я положила наверх кухонных шкафов, чтобы забыть про пыль и жир навсегда

Признайтесь, вы тоже заглядываете на верх своих кухонных шкафчиков с содроганием? Там за считанные недели оседает липкий, противный «коктейль» из пыли и кухонного жира, который отмывается с большим трудом. Я нашла способ не бороться с грязью, а просто не дать ей там появиться. Секрет в одноразовой защите, которую потом можно просто выбросить вместе со всей накопившейся гадостью.

Самое простое — застелить эти поверхности чем-то, что не жалко. У меня отлично работали остатки обоев после ремонта, обычная пищевая пленка или даже старые газеты в несколько слоев. Некоторые используют фольгу или клеенку. Раз в сезон я просто снимаю этот «коврик», выбрасываю его и застилаю новый. Чистота поддерживается без лишних усилий и агрессивной химии.

Но если момент упущен и налет уже есть, его нужно сначала удалить. Я делаю густую пасту из пищевой соды и воды в пропорции два к одному, наношу ее на поверхность, немного тру и оставляю на несколько минут. Жир размягчается, и потом все легко снимается влажной тряпкой. Для очень стойких загрязнений можно приготовить раствор из 20 миллилитров нашатырного спирта на 1 литр воды, побрызгать, подождать и протереть. А после такой генеральной уборки — обязательно застелить свежую защиту. И можно снова надолго забыть об этой проблемной зоне!

