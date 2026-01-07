Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 10:02

Спатифиллум загрустил? Не выбрасывайте! Радикальная стрижка вернет «женское счастье» к жизни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ваш спатифиллум («женское счастье») перестал цвести, а листья желтеют и сохнут? Не спешите прощаться с капризным красавцем! Есть один кардинальный, но очень эффективный способ его реанимации — полная обрезка под корень. Это стресс для растения, после которого оно бросает все силы на выпуск новой, пышной и здоровой зелени.

Возьмите стерильный нож и смело срежьте все старые листья и стебли, оставив небольшие «пеньки». Молодые листочки лучше не трогать — они помогут восстановиться. Срезы нужно обязательно припудрить толченым древесным или активированным углем, чтобы не попала инфекция.

Но просто обрезать мало! Через пару дней полейте растение особым раствором: на 1 литр воды добавьте ½ чайной ложки препарата «Аминоцимус». А в почву хорошо бы подкопать средство с цеолитом, биогумусом и полезными бактериями. Такой ударный уход заставит спатифиллум выпустить десятки новых листьев уже через три недели, и он станет еще краше, чем был.

Ранее сообщалось, что гибридные томаты давно полюбились огородникам за их выносливость и щедрый урожай. Они лучше переносят капризы погоды и реже болеют, а плоды получаются ровными и вкусными. Такой вариант особенно удобен тем, кто хочет результат без лишних хлопот.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
