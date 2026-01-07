Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 23:23

Пора начинать готовить рассаду: эти цветы необходимо посеять в феврале, чтобы они зацвели летом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если хотите, чтобы ваш сад зацвел уже в начале лета, пора начинать готовить рассаду. В феврале необходимо сеять те цветы, которые имеют очень длительный период вегетации от всходов до цветения — от 100 до 180 дней.

Бесспорным лидером этого списка является гвоздика Шабо: ее цветение наступает только через 5–6 месяцев после посева, поэтому февраль для нее — оптимальное, а иногда и последнее возможное время. То же самое относится к бегонии вечноцветущей, которой требуется около 5 месяцев, чтобы набрать цвет. В конце февраля также наступает пора для посева классических «долгоиграющих» летников: это петуния, чьи мелкие семена сеют поверхностно, и лобелия, которая через 2,5–3 месяца превратится в облако из мелких цветков.

Не стоит забывать и об эустоме, вербене гибридной и сальвии, которые для раннего цветения также нуждаются в раннем посеве. Среди многолетников, которые могут зацвести уже в текущем году, эксперты рекомендуют сеять зимой примулу, виолу, маргаритки и лаванду. Все эти цветы необходимо посеять в феврале, чтобы они зацвели летом.

Ранее был назван цветок — мечта занятого дачника: посадил и забыл, а он все цветет и цветет.

Проверено редакцией
Читайте также
Спатифиллум загрустил? Не выбрасывайте! Радикальная стрижка вернет «женское счастье» к жизни
Общество
Спатифиллум загрустил? Не выбрасывайте! Радикальная стрижка вернет «женское счастье» к жизни
Цветок для дачника выходного дня: перенесет засуху в две-три недели между вашими приездами
Общество
Цветок для дачника выходного дня: перенесет засуху в две-три недели между вашими приездами
Выстоит в любую непогоду и переживет штормовой ветер: многолетник с множеством преимуществ
Общество
Выстоит в любую непогоду и переживет штормовой ветер: многолетник с множеством преимуществ
Бросьте семена этих цветов на тающий снег в марте — летом клумба расцветет без хлопот с рассадой
Общество
Бросьте семена этих цветов на тающий снег в марте — летом клумба расцветет без хлопот с рассадой
Тень — не приговор: растения для создания цветника на тенистых участках
Общество
Тень — не приговор: растения для создания цветника на тенистых участках
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ООН призвала избегать эскалации после захвата США танкера «Маринера»
Фаза Луны сегодня, 8 января: общаемся с семьей, кормим котов рыбой
Трамп хочет присоединить к США один остров
Американский сенатор наметил новые цели для США в Латинской Америке
В МИД заявили о россиянах на борту захваченного США нефтяного танкера
Выбираем эллипсоидный тренажер: гид по параметрам
Приметы 8 января — Бабьи каши: день матерей, младенцев и зимнего солнца
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 января 2026 года
Краснодарский аэропорт встал на паузу
Над российскими регионами сбили девять БПЛА
Мощный снегопад парализовал Европу
Под Волгоградом два дома повреждены при атаке БПЛА
Восемь человек попали в больницу после отравления кониной в Подмосковье
«Не унижайся»: Кадыров ответил на угрозы Зеленского его похитить
В МИД Швейцарии высказались о нападении США на Венесуэлу
Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая
Катание на горке привело к тяжелой травме ребенка в Бурятии
Великобритания отказалась комментировать задержание США российского танкера
«По глупости»: Трамп объяснил, почему не получил Нобелевскую премию
Украинцы на Рождество искали поздравления на русском языке
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.