Пора начинать готовить рассаду: эти цветы необходимо посеять в феврале, чтобы они зацвели летом

Если хотите, чтобы ваш сад зацвел уже в начале лета, пора начинать готовить рассаду. В феврале необходимо сеять те цветы, которые имеют очень длительный период вегетации от всходов до цветения — от 100 до 180 дней.

Бесспорным лидером этого списка является гвоздика Шабо: ее цветение наступает только через 5–6 месяцев после посева, поэтому февраль для нее — оптимальное, а иногда и последнее возможное время. То же самое относится к бегонии вечноцветущей, которой требуется около 5 месяцев, чтобы набрать цвет. В конце февраля также наступает пора для посева классических «долгоиграющих» летников: это петуния, чьи мелкие семена сеют поверхностно, и лобелия, которая через 2,5–3 месяца превратится в облако из мелких цветков.

Не стоит забывать и об эустоме, вербене гибридной и сальвии, которые для раннего цветения также нуждаются в раннем посеве. Среди многолетников, которые могут зацвести уже в текущем году, эксперты рекомендуют сеять зимой примулу, виолу, маргаритки и лаванду. Все эти цветы необходимо посеять в феврале, чтобы они зацвели летом.

