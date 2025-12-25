Новый год — 2026
Цветок-мечта занятого дачника: посадил и забыл, а он все цветет и цветет

Если вы хотите посадить цветок и навсегда забыть о хлопотах, идеальным выбором станет многолетняя рудбекия рассеченная, известная всем как «золотой шар».

Это растение обладает феноменальной жизнестойкостью и способно расти практически в любых условиях. Посадив его один раз на солнечном или полутенистом месте, вы на десятилетия обеспечите себе пышные ярко-желтые заросли, усыпанные махровыми шаровидными цветами с середины лета до осени. Рудбекия не боится засухи, морозов, болезней и вредителей, прекрасно размножается самосевом и делением куста. Ей не нужны подкормки, частый полив или укрытие на зиму. Цветок-мечта для занятого дачника!

Единственная «забота» — это контроль за ее распространением. Но если вам нужен гарантированный ослепительно красивый и абсолютно беспроблемный цветок, который будет расти сам по себе, то «золотой шар» — это ваш идеальный кандидат. Посадил, забыл, а он все цветет и цветет!

Ранее был назван цветок для дачников выходного дня: посадите, и он будет годами роскошно цвести сам по себе.

