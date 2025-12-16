Новый год-2026
Цветок для дачников выходного дня: посадите, и он будет годами роскошно цвести сам по себе

Дачникам выходного дня, мечтающим о красоте без хлопот, стоит обратить внимание на лилейник, или красоднев. Этот многолетник — настоящий чемпион по выживаемости и неприхотливости.

Его мощная корневая система позволяет растению долгое время обходиться без полива, добывая влагу из глубины. Лилейник способен расти на одном месте десятилетиями, ежегодно наращивая пышные куртины из узких листьев и выпуская множество цветоносов. С июня по август он будет радовать вас крупными, изящными цветами всех возможных оттенков — от нежно-кремового до насыщенно-бордового.

Каждый цветок живет всего день, но их так много, что цветение кажется непрерывным. Достаточно посадить лилейник в солнечном или полутенистом месте, и он будет годами роскошно цвести сам по себе, не требуя подкормок, укрытия на зиму и сложного ухода. Это идеальное растение для сада минимального ухода.

Ранее был назван многолетник, который цветет уже в феврале-марте, распускаясь прямо из-под снега.

