16 декабря 2025 в 15:54

Еще в одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ

Шесть школ Липецка перешли на дистанционное обучение из-за роста случаев ОРВИ

Шесть школ Липецка перешли на дистанционное обучение из-за роста случаев ОРВИ, сообщил портал GOROD48 со ссылкой на департамент образования города. Там отметили, что такую меру вводят при отсутствии 20% и более детей в учебных заведениях из-за болезни.

В целом за неделю заболеваемость ОРВИ в Липецкой области выросла 21,2%. В количественном соотношении число случаев заражения превысило 8 тыс.

Ранее не менее 53 школ закрыли в Челябинской области из-за ОРВИ и гриппа. При этом 31 учебное заведение перевели на дистанционный режим работы. В региональном центре — Челябинске — пока прекратили работу только три школы.

До этого в Кемеровской области свыше 9 тыс. детей перевели на карантин в связи с ОРВИ. Меры коснулись как школ, так и детских садов. Так, в Анжеро-Судженске, Киселевске, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, а также Новокузнецком, Тисульском, Яйском и Яшкинском муниципальных округах домой отправили 797 детей из 29 детсадов. В то же время в Санкт-Петербурге были приостановлены занятия в 262 школьных классах и 27 детсадовских группах из-за роста заболеваемости.

Россия
Липецк
школы
заболевания
дети
