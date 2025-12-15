Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:48

Свыше девяти тысяч детей перевели на карантин из-за ОРВИ в одном регионе

В Кемеровской области свыше девяти тысяч детей перевели на карантин из-за ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кемеровской области свыше девяти тысяч детей перевели на карантин в связи с ОРВИ, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство образования Кузбасса. Меры коснулись как школ, так и детских садов.

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе временно закрылись два детских сада, которые посещали 240 детей. В Анжеро-Судженске, Киселевске, Новокузнецком, Прокопьевске, Тайге, а также Новокузнецком, Тисульском, Яйском и Яшкинском муниципальных округах домой отправили 797 детей из 29 детсадов.

В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Яйском муниципальных округах на дистанционное обучение перевели шесть школ — 3427 детей. Кроме того, удаленный формат ввели в учреждениях в Анжеро-Судженске, Кемерове, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, а также Таштагольском, Тисульском, Топкинском муниципальных округах. Мера затронула 242 класса в 44 школах — 5978 детей.

Ранее в Санкт-Петербурге приостановлены занятия в 262 школьных классах и 27 детсадовских группах из-за роста заболеваемости. Карантинные меры введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

регионы
Кузбасс
дети
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.