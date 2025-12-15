Свыше девяти тысяч детей перевели на карантин из-за ОРВИ в одном регионе

В Кемеровской области свыше девяти тысяч детей перевели на карантин в связи с ОРВИ, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство образования Кузбасса. Меры коснулись как школ, так и детских садов.

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе временно закрылись два детских сада, которые посещали 240 детей. В Анжеро-Судженске, Киселевске, Новокузнецком, Прокопьевске, Тайге, а также Новокузнецком, Тисульском, Яйском и Яшкинском муниципальных округах домой отправили 797 детей из 29 детсадов.

В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Яйском муниципальных округах на дистанционное обучение перевели шесть школ — 3427 детей. Кроме того, удаленный формат ввели в учреждениях в Анжеро-Судженске, Кемерове, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, а также Таштагольском, Тисульском, Топкинском муниципальных округах. Мера затронула 242 класса в 44 школах — 5978 детей.

Ранее в Санкт-Петербурге приостановлены занятия в 262 школьных классах и 27 детсадовских группах из-за роста заболеваемости. Карантинные меры введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.