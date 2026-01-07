Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 22:46

В МИД Швейцарии высказались о нападении США на Венесуэлу

МИД Швейцарии: ничто не может оправдать нападение США на Венесуэлу

Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, заявил в среду швейцарский МИД. По данным ведомства, Швейцария обеспокоена прецедентом, который может создать эта операция.

Нападение на Венесуэлу 3 января 2026 года представляет собой нарушение международного права, включая принципы, запрещающие применение силы и уважающие территориальную целостность. С точки зрения международного права, ничто не оправдывало это нападение, — отметили авторы публикации.

Ранее судья федерального суда Нью-Йорка обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на судебное слушание 17 марта. Мадуро обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.

Представитель МИД России Мария Захарова тем временем выразила недоумение по поводу заявлений американской стороны. Вашингтон назвал свою операцию в Венесуэле бескровной. Дипломат задалась вопросом, какое право дает США делать подобные утверждения. Она возмутилась тем, что в Соединенных Штатах, по ее мнению, не считают граждан Венесуэлы и Кубы за полноценных людей. Захарова добавила, что США предпочитают не замечать «кровавые последствия», которые они сами же и организовали.

Венесуэла
Николас Мадуро
США
Швейцария
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный снегопад парализовал Европу
Под Волгоградом два дома повреждены при атаке БПЛА
Восемь человек попали в больницу после отравления кониной в Подмосковье
«Не унижайся»: Кадыров ответил на угрозы Зеленского его похитить
В МИД Швейцарии высказались о нападении США на Венесуэлу
Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая
Катание на горке привело к тяжелой травме ребенка в Бурятии
Великобритания отказалась комментировать задержание США российского танкера
«По глупости»: Трамп объяснил, почему не получил Нобелевскую премию
Украинцы на Рождество искали поздравления на русском языке
В Херсонской области запретили отмечать праздники в кафе и ресторанах
Дубль Голдобина привел СКА к победе над «Ладой»
На популярном курорте ждут шторм и сильные волны
В Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием автобуса
В Белом доме сделали неожиданное заявление о суде над экипажем «Маринеры»
Руководство «Нафтогаза Украины» ликвидировало филиал в Туркмении
Экс-помощница Байдена сбежала в Россию и начала учить русский язык
Лукашенко раскрыл, о чем молил Бога
В Госдуме напомнили управляющим компаниям об одной обязанности
В РПЦ озвучили диагноз россиян, отказывающихся от рождения детей
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.