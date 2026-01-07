В МИД Швейцарии высказались о нападении США на Венесуэлу МИД Швейцарии: ничто не может оправдать нападение США на Венесуэлу

Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, заявил в среду швейцарский МИД. По данным ведомства, Швейцария обеспокоена прецедентом, который может создать эта операция.

Нападение на Венесуэлу 3 января 2026 года представляет собой нарушение международного права, включая принципы, запрещающие применение силы и уважающие территориальную целостность. С точки зрения международного права, ничто не оправдывало это нападение, — отметили авторы публикации.

Ранее судья федерального суда Нью-Йорка обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на судебное слушание 17 марта. Мадуро обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.

Представитель МИД России Мария Захарова тем временем выразила недоумение по поводу заявлений американской стороны. Вашингтон назвал свою операцию в Венесуэле бескровной. Дипломат задалась вопросом, какое право дает США делать подобные утверждения. Она возмутилась тем, что в Соединенных Штатах, по ее мнению, не считают граждан Венесуэлы и Кубы за полноценных людей. Захарова добавила, что США предпочитают не замечать «кровавые последствия», которые они сами же и организовали.