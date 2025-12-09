В Петербурге закрыли сотни классов и групп детсадов из-за гриппа и ОРВИ

В Санкт-Петербурге приостановлены занятия в 262 школьных классах и 27 детсадовских группах из-за роста заболеваемости, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Карантинные меры введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Как уточняют авторы со ссылкой на пресс-службу городского комитета по образованию, решение о закрытии учебных коллективов принимается при достижении определенного порога заболевших. Рост числа случаев респираторных заболеваний приводит к временной остановке учебного процесса в отдельных классах и группах.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 1405 школьников перевели на дистанционное обучение в связи с ОРВИ. Новый формат обучения затронул свыше 30 школ.

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено распространение «нового необычного вируса». В стране фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преобладающим типом среди выявленных вирусов гриппа является A(H3N2). В ведомстве подчеркнули, что новых нетипичных патогенов в рамках эпиднадзора не зарегистрировано.