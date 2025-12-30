Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» в резкой форме раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского. Она назвала его террористическим отщепенцем и обвинила в срыве мирных переговоров. Заявление было сделано на фоне информации об атаке беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае.

Киев наносит удары в тот самый момент, когда на Западе активизировались сторонники мирного урегулирования, продолжила дипломат. Захарова подчеркнула, что действия Зеленского носят демонстративный характер и направлены на срыв сложного переговорного процесса.

В тот момент, когда действительно нашлись на Западе люди, которые <…> ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно, — констатировала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова обратила внимание, что киевские власти понесут ответственность за террористическую деятельность. Дипломат уточнила, что за подобные действия последует возмездие.