30 декабря 2025 в 03:13

Зеленский рассказал, когда покинет пост президента Украины

Зеленский заявил, что уйдет с поста президента Украины после окончания СВО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом Fox News впервые четко и недвусмысленно обозначил обстоятельства, при которых готов оставить свой пост. Он утвердительно ответил на предположение, что уйдет из политики после урегулирования конфликта.

Да,лаконично ответил Зеленский.

Ранее глава МИД России Сергей лавров заявил, что киевские власти могут попытаться использовать избирательный процесс в своей стране для проведения военных действий. По его словам, процесс волеизъявления не должен становиться основанием для тактической паузы с целью перевооружения украинской армии.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования. Он отметил, что, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.

Владимир Зеленский
выборы
Украина
отставки
