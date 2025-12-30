Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом Fox News впервые четко и недвусмысленно обозначил обстоятельства, при которых готов оставить свой пост. Он утвердительно ответил на предположение, что уйдет из политики после урегулирования конфликта.

Да, — лаконично ответил Зеленский.

Ранее глава МИД России Сергей лавров заявил, что киевские власти могут попытаться использовать избирательный процесс в своей стране для проведения военных действий. По его словам, процесс волеизъявления не должен становиться основанием для тактической паузы с целью перевооружения украинской армии.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования. Он отметил, что, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.