В МИД РФ предупредили, что Киев может использовать выборы для своих целей Лавров: украинские выборы не должны стать предлогом для перевооружения ВСУ

Киевские власти могут попытаться использовать избирательный процесс в своей стране для проведения военных действий, предположил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости. По его словам, процесс волеизъявления не должен становиться основанием для тактической паузы с целью перевооружения украинской армии.

Организация волеизъявления не должна использоваться как предлог для временного прекращения боевых действий с целью перевооружения ВСУ, — сказал министр агентству.

Российская позиция исключает возможность использования любого избирательного процесса как «технического перерыва» для наращивания военного потенциала противника. Этот принцип необходимо учитывать при оценке любых мирных инициатив, связанных с Украиной.

Ранее Лавров рассказал, что Россия и США ведут переговоры о восстановлении полноценной работы дипломатических миссий. Основные усилия переговорных команд в настоящее время сосредоточены на возвращении консульств и посольств к штатному функционированию. По его словам, процесс остается сложным и приоритетным для обеих сторон, хотя сохраняются внешние «раздражители».