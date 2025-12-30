Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 02:16

В МИД РФ предупредили, что Киев может использовать выборы для своих целей

Лавров: украинские выборы не должны стать предлогом для перевооружения ВСУ

Банковая улица в Киеве Банковая улица в Киеве Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Киевские власти могут попытаться использовать избирательный процесс в своей стране для проведения военных действий, предположил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости. По его словам, процесс волеизъявления не должен становиться основанием для тактической паузы с целью перевооружения украинской армии.

Организация волеизъявления не должна использоваться как предлог для временного прекращения боевых действий с целью перевооружения ВСУ, — сказал министр агентству.

Российская позиция исключает возможность использования любого избирательного процесса как «технического перерыва» для наращивания военного потенциала противника. Этот принцип необходимо учитывать при оценке любых мирных инициатив, связанных с Украиной.

Ранее Лавров рассказал, что Россия и США ведут переговоры о восстановлении полноценной работы дипломатических миссий. Основные усилия переговорных команд в настоящее время сосредоточены на возвращении консульств и посольств к штатному функционированию. По его словам, процесс остается сложным и приоритетным для обеих сторон, хотя сохраняются внешние «раздражители».

