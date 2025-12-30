Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 01:46

Лавров рассказал о новом этапе переговоров США и России по дипмиссиям

Лавров: Россия и США договорились об улучшении работы дипмиссий и их персонала

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россия и США ведут переговоры о восстановлении полноценной работы дипломатических миссий, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости. Процесс остается сложным и приоритетным для обеих сторон, хотя сохраняются внешние «раздражители».

Основные усилия переговорных команд в настоящее время сосредоточены на возвращении консульств и посольств к штатному функционированию, пояснил Лавров. На рабочем уровне достигнут прогресс в решении практических вопросов.

Вместе с тем процесс идет непросто. Количество «раздражителей» по-прежнему велико. <…> По итогам нескольких раундов консультаций <…> достигнут ряд договоренностей, касающихся улучшения работы диппредставительств и их персонала в странах пребывания, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что чиновники из Гданьска в Польше пытались захватить здание генерального консульства России. Их не пустили внутрь, при этом на территории дипмиссии присутствуют люди.

В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала желающим прибрать к рукам здание российского генконсульства в польском Гданьске максимально просчитать последствия этого шага. Дипломат отметила, что существует немало примеров того, какие болезненные ответы Москва дает совершившим «бесправие» в отношении РФ.

Сергей Лавров
США
Россия
дипмиссии
