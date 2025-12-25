Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 15:44

Захарова предостерегла Польшу от захвата генконсульства России в Гданьске

Захарова предупредила о последствиях захвата генконсульства России в Гданьске

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Желающим прибрать к рукам здание российского генконсульства в польском Гданьске следует максимально просчитать последствия этого шага, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что существует немало примеров того, какие болезненные ответы Москва дает совершившим «бесправие» в отношении РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

Рекомендуем горячим, видимо, от поднявшейся температуры головам в Польше, если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий. Я думаю, что примеров уже немало, как Россия отвечает, насколько это болезненные ответы для тех, кто совершает бесправие в отношении нашей страны, — сказала она.

Ранее сообщалось, что чиновники из Гданьска в Польше пытались захватить здание генерального консульства России. Их не пустили внутрь, при этом на территории дипмиссии присутствуют люди.

До этого Захарова заявила, что Россия считает закрытие Польшей генконсульства в Гданьске очередным шагом, направленным на разрушение двусторонних отношений. По ее словам, действия Варшавы отражают текущий курс польских властей.

