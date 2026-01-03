«Явно предвидели»: в Китае восхитились РФ из-за «ледяного» отпора Польше Sohu: Польша получила отпор при попытке захватить консульство России в Гданьске

Польша попыталась захватить здание российского консульства в Гданьске, прекратившего работу, однако получила жесткий отпор со стороны Москвы, сообщает китайский портал Sohu. По словам журналистов, к зданию консульства прибыли несколько польских чиновников, но российские дипломаты не открывали двери, сохраняя «ледяное» спокойствие.

Атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась. Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и находившиеся внутри явно предвидели их цель, — говорится в публикации.

Речь идет об инциденте, произошедшем 25 декабря прошлого года. По данным телеканала Polsat, чиновники из Гданьска пытались захватить здание генерального консульства России, однако их не впустили внутрь. При этом на территории дипмиссии присутствуют люди.

До этого представитель МИД Мария Захарова назвала закрытие Польшей генконсульства в Гданьске очередным шагом, направленным на разрушение двусторонних отношений. По ее словам, действия Варшавы отражают текущий курс польских властей.