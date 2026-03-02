Зимняя Олимпиада — 2026
В МИД Ирана отреагировали на авиаудары США и Израиля

В МИД Ирана сравнили с мучениками погибших от авиаударов США и Израиля

Последствия ударов со стороны Израиля и США по Тегерану Последствия ударов со стороны Израиля и США по Тегерану Фото: РИА Новости
Невинные жители Ирана гибнут как мученики от авиаударов США и Израиля, заявил RT заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади. По его словам, во время очередной атаки, затронувшей местную школу, погибло свыше 160 человек.

Сейчас мирные жители — невинные люди фактически погибают как мученики из-за авиаударов этих двух режимов. Вы слышали, что всего два дня назад более 160 невинных человек, находившихся в школе, погибли, — отметил Гарибабади.

В настоящее время в Иране продолжается разбор завалов разрушенной начальной школы для девочек. Там в результате американо-израильского удара погибли 165 человек, подавляющая часть которых были детьми.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

