«Это не самооборона»: Трамп выступил с резкой критикой Украины Трамп отказался считать самообороной Киева налет дронов на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье Мар-а-Лаго раскритиковал действия Украины, назвав атаку на резиденцию его российского коллеги Владимира Путина недопустимым шагом. Республиканец провел четкую грань между обороной и наступательными действиями, сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский президент подчеркнул, что данный инцидент вызвал у него серьезное возмущение. По его словам, Вооруженным силам Украины не следовало предпринимать подобную операцию, особенно учитывая текущую сложную международную обстановку.

Одно дело обороняться, потому что они обороняются. Другое дело — атаковать его дом, — подчеркнул разницу Трамп.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевские власти понесут ответственность за террористическую деятельность. Дипломат уточнила, что за подобные действия последует возмездие. По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский даже не пытается отрицать факт нанесения террористических ударов по территории России. Вместо этого он пытается обвинить во лжи российскую сторону.