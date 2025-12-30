Украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что жители прифронтовых городов и сел, подконтрольных ВСУ, помогают российской армии. По его словам, они активно поддерживают ВС РФ на разных направлениях — в том числе в Донбассе и Харьковской области. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: такая помощь действительно влияет на ход специальной военной операции. Чем именно мирные жители помогают российским войскам и что их ждет после завершения конфликта — в материале NEWS.ru.

Что сказал Машовец о помощи ВС РФ

Машовец утверждает, что на контролируемых Киевом прифронтовых территориях население активно выступает на стороне российских войск. Местные не только не желают эвакуироваться вглубь Украины, но и помогают бойцам ВС РФ пробраться в тыл ВСУ через боевые порядки, предоставляют им еду и при необходимости одежду.

Эксперт также считает, что мирные жители могут укрывать в своих домах раненых россиян и оказывать им посильную медицинскую помощь. По словам Машовца, такая поддержка особенно заметна на территории Донбасса, однако похожие случаи отмечаются и на других направлениях. К примеру, местные массово помогали российской армии в Красноармейске и Константиновке в ДНР, а также в городе Купянске Харьковской области, указал он.

Военнослужащий Вооруженных сил РФ оказывает медицинскую помощь местному жителю в Красноармейске Фото: Александр Харченко/РИА Новости

Тех, кто ждет прихода подразделений ВС РФ, Машовец назвал «ждунами». «Проникать и закрепляться в таком масштабном объеме в нашем тактическом тылу противник не мог бы, если бы не встречал там готовых к сотрудничеству ждунов», — сказал он.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru назвал массовую поддержку российской армии со стороны украинцев предвестием скорых перемен.

«Это предчувствие поражения неонацистского режима и победы русского оружия, возвращения к временам, когда жители России и Украины хоть и могут ссориться, но никогда не будут врагами. Сейчас они разделены фронтом и окопами, но это искусственная вещь — жестокая, но наносная. Это естественная тяга народа к естественному мирному состоянию», — уверен он.

Как украинцы помогают ВС РФ

В начале декабря Министерство обороны России поделилось деталями операции по взятию Красноармейска. Боец группировки «Центр» Владислав Ивекеев рассказал, что украинские военные выгнали мирных жителей из их домов, а сами засели в подвалах. Штурмовики, которые вошли в населенный пункт, действовали под прикрытием тумана и зачищали одно здание за другим.

«Мирные жители рады, что русская армия освободила [Красноармейск]. И помогают: они — нам, мы — им. Они очень сильно рады», — подчеркнул военнослужащий.

До этого сообщалось о случае, когда уроженец Новотроицкого в ДНР, рискуя собственной жизнью, помог раненым бойцам штурмовых отрядов ВС РФ избежать гибели. Мужчина укрывался в подвале вместе с травмированными штурмовиками и по ночам приносил им воду и еду, а также оказывал первую помощь. Когда украинские военные отступали из населенного пункта, они забросали его дом гранатами.

ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Нас спасло только то, что в подвале я вырыл еще одну нишу и мы туда спрятались», — поделился позднее сам герой, когда оказался в пункте временного размещения. Минобороны не комментировало эту информацию.

В Купянске члены пророссийского подполья помогли российским военным успешно войти в город. По данным СМИ, они снабжали наступающие подразделения провизией, передавали им координаты позиций украинской армии и содействовали корректировке ударов. Благодаря этой поддержке ВС РФ удалось уничтожить установку HIMARS, которую украинская армия использовала для обстрелов Белгорода. МО России не подтверждало эти сведения.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru напомнил, что более 30% населения Украины в быту говорят на русском языке, а на юго-востоке страны этот показатель и вовсе достигает 70%.

«Поэтому местное население не остается в стороне и всячески старается помогать российской армии», — заметил он.

По словам эксперта, такая поддержка действительно помогает продвижению подразделений ВС РФ. Тимошенко отметил: боевые действия сегодня ведутся не совсем стандартными способами.

«Идут позиционные бои — нет колоссальных танковых прорывов, как это было в годы Великой Отечественной войны. Теперь боевые действия идут путем просачивания мелких групп. К примеру, местные видят, что русские идут, и могут подсказать, где сидит расчет украинских наводчиков БПЛА. Российская армия уже принимает меры — допустим, наводит удар своего дрона или артиллерии по указанному дому», — пояснил собеседник.

Что ждет помощников ВС РФ после СВО

Координатор пророссийского сопротивления на Украине Сергей Лебедев в своем Telegram-канале регулярно делится сообщениями, которые ему присылают лояльные РФ жители украинских регионов. По его словам, важность представляют любые сведения, которые могут передать такие люди.

Местный житель и военнослужащий группировки войск «Центр» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Они (переданные данные. — NEWS.ru) помогут нам победить быстрее и эффективнее, они сохранят жизни бойцов и мирных жителей. Но вы нам еще нужнее — ведь после победы именно вы станете тем стержнем, вокруг которого начнется восстановление и созидание Южной Руси», — отмечает он.

По словам Скачко, помогающие ВС РФ люди сильно рискуют.

«Если их умудряется хватать Служба безопасности Украины, то все оборачивается уголовным преследованием. На Украине довольно развита законодательная база в вопросах борьбы с так называемыми врагами родины», — сказал эксперт.

Однако именно Россия может подарить жителям украинских регионов лучшее будущее, уверен политолог.

«Скорее всего, после освобождения территорий, на которых они живут, эти люди получат работу, нормальную зарплату — все, что получает среднестатистический житель Российской Федерации. И это будет гораздо лучше, намного перспективнее, чем то, что есть у них сейчас», — резюмировал эксперт.

Читайте также:

Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат

«Ермак продолжает рулить»: как серый кардинал Киева провел НАБУ и Трампа

«Кто-то сверху помогает»: ветеран СВО о вере, страхе и чудесах на поле боя