Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 03:00

Еда, вода, убежище: как украинцы приближают победу России в СВО

Военнослужащие Вооруженных сил РФ общаются с местными жителями в Красноармейске в ДНР Военнослужащие Вооруженных сил РФ общаются с местными жителями в Красноармейске в ДНР Фото: Александр Харченко/РИА Нововсти
Читайте нас в Дзен

Украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что жители прифронтовых городов и сел, подконтрольных ВСУ, помогают российской армии. По его словам, они активно поддерживают ВС РФ на разных направлениях — в том числе в Донбассе и Харьковской области. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: такая помощь действительно влияет на ход специальной военной операции. Чем именно мирные жители помогают российским войскам и что их ждет после завершения конфликта — в материале NEWS.ru.

Что сказал Машовец о помощи ВС РФ

Машовец утверждает, что на контролируемых Киевом прифронтовых территориях население активно выступает на стороне российских войск. Местные не только не желают эвакуироваться вглубь Украины, но и помогают бойцам ВС РФ пробраться в тыл ВСУ через боевые порядки, предоставляют им еду и при необходимости одежду.

Эксперт также считает, что мирные жители могут укрывать в своих домах раненых россиян и оказывать им посильную медицинскую помощь. По словам Машовца, такая поддержка особенно заметна на территории Донбасса, однако похожие случаи отмечаются и на других направлениях. К примеру, местные массово помогали российской армии в Красноармейске и Константиновке в ДНР, а также в городе Купянске Харьковской области, указал он.

Военнослужащий Вооруженных сил РФ оказывает медицинскую помощь местному жителю в Красноармейске Военнослужащий Вооруженных сил РФ оказывает медицинскую помощь местному жителю в Красноармейске Фото: Александр Харченко/РИА Новости

Тех, кто ждет прихода подразделений ВС РФ, Машовец назвал «ждунами». «Проникать и закрепляться в таком масштабном объеме в нашем тактическом тылу противник не мог бы, если бы не встречал там готовых к сотрудничеству ждунов», — сказал он.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru назвал массовую поддержку российской армии со стороны украинцев предвестием скорых перемен.

«Это предчувствие поражения неонацистского режима и победы русского оружия, возвращения к временам, когда жители России и Украины хоть и могут ссориться, но никогда не будут врагами. Сейчас они разделены фронтом и окопами, но это искусственная вещь — жестокая, но наносная. Это естественная тяга народа к естественному мирному состоянию», — уверен он.

Как украинцы помогают ВС РФ

В начале декабря Министерство обороны России поделилось деталями операции по взятию Красноармейска. Боец группировки «Центр» Владислав Ивекеев рассказал, что украинские военные выгнали мирных жителей из их домов, а сами засели в подвалах. Штурмовики, которые вошли в населенный пункт, действовали под прикрытием тумана и зачищали одно здание за другим.

«Мирные жители рады, что русская армия освободила [Красноармейск]. И помогают: они — нам, мы — им. Они очень сильно рады», — подчеркнул военнослужащий.

До этого сообщалось о случае, когда уроженец Новотроицкого в ДНР, рискуя собственной жизнью, помог раненым бойцам штурмовых отрядов ВС РФ избежать гибели. Мужчина укрывался в подвале вместе с травмированными штурмовиками и по ночам приносил им воду и еду, а также оказывал первую помощь. Когда украинские военные отступали из населенного пункта, они забросали его дом гранатами.

ВС Украины ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Нас спасло только то, что в подвале я вырыл еще одну нишу и мы туда спрятались», — поделился позднее сам герой, когда оказался в пункте временного размещения. Минобороны не комментировало эту информацию.

В Купянске члены пророссийского подполья помогли российским военным успешно войти в город. По данным СМИ, они снабжали наступающие подразделения провизией, передавали им координаты позиций украинской армии и содействовали корректировке ударов. Благодаря этой поддержке ВС РФ удалось уничтожить установку HIMARS, которую украинская армия использовала для обстрелов Белгорода. МО России не подтверждало эти сведения.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru напомнил, что более 30% населения Украины в быту говорят на русском языке, а на юго-востоке страны этот показатель и вовсе достигает 70%.

«Поэтому местное население не остается в стороне и всячески старается помогать российской армии», — заметил он.

По словам эксперта, такая поддержка действительно помогает продвижению подразделений ВС РФ. Тимошенко отметил: боевые действия сегодня ведутся не совсем стандартными способами.

«Идут позиционные бои — нет колоссальных танковых прорывов, как это было в годы Великой Отечественной войны. Теперь боевые действия идут путем просачивания мелких групп. К примеру, местные видят, что русские идут, и могут подсказать, где сидит расчет украинских наводчиков БПЛА. Российская армия уже принимает меры — допустим, наводит удар своего дрона или артиллерии по указанному дому», — пояснил собеседник.

Что ждет помощников ВС РФ после СВО

Координатор пророссийского сопротивления на Украине Сергей Лебедев в своем Telegram-канале регулярно делится сообщениями, которые ему присылают лояльные РФ жители украинских регионов. По его словам, важность представляют любые сведения, которые могут передать такие люди.

Местный житель и военнослужащий группировки войск «Центр» Местный житель и военнослужащий группировки войск «Центр» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Они (переданные данные. — NEWS.ru) помогут нам победить быстрее и эффективнее, они сохранят жизни бойцов и мирных жителей. Но вы нам еще нужнее — ведь после победы именно вы станете тем стержнем, вокруг которого начнется восстановление и созидание Южной Руси», — отмечает он.

По словам Скачко, помогающие ВС РФ люди сильно рискуют.

«Если их умудряется хватать Служба безопасности Украины, то все оборачивается уголовным преследованием. На Украине довольно развита законодательная база в вопросах борьбы с так называемыми врагами родины», — сказал эксперт.

Однако именно Россия может подарить жителям украинских регионов лучшее будущее, уверен политолог.

«Скорее всего, после освобождения территорий, на которых они живут, эти люди получат работу, нормальную зарплату — все, что получает среднестатистический житель Российской Федерации. И это будет гораздо лучше, намного перспективнее, чем то, что есть у них сейчас», — резюмировал эксперт.

Читайте также:

Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат

«Ермак продолжает рулить»: как серый кардинал Киева провел НАБУ и Трампа

«Кто-то сверху помогает»: ветеран СВО о вере, страхе и чудесах на поле боя

Украина
Россия
ВС РФ
подполье
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Сона Рустамова
С. Рустамова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, когда надо оплатить ЖКХ за декабрь 2025 года
«Это не самооборона»: Трамп выступил с резкой критикой Украины
На Краснолиманском направлении сложилась критическая ситуация с бойцами ВСУ
США нанесли новый удар по объекту в Тихом океане
«Террористический отщепенец»: Захарова ярко охарактеризовала Зеленского
«Выходите 2 января на работу»: в РАН дали неожиданный совет россиянам
Составлен список фильмов для семейного просмотра в новогодние каникулы
Зеленский расстроился из-за скромного приема на переговорах с Трампом
Зеленский вновь отказался от важного для мирного урегулирования шага
Зеленский рассказал, когда покинет пост президента Украины
Смерть от литрбола: как не погибнуть в Новый год. Предостережение от врача
Еда, вода, убежище: как украинцы приближают победу России в СВО
Появилась информация о жертвах ДТП с участием боксера Джошуа
Никарагуа поддержала Путина в письме на фоне скандальной атаки
Россиянам рассказали, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 году
Стало известно, сколько солдат вернулись в РФ по договоренностям в Стамбуле
Лавров заявил о праве украинцев в России определять свою судьбу
В МИД РФ предупредили, что Киев может использовать выборы для своих целей
Как дожить до 100 лет: врач раскрывает секреты долголетия
Фаза Луны сегодня, 30 декабря: корректируем планы, плаваем и размышляем
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.