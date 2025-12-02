Стало известно, как местные жители отнеслись к освобождению Красноармейска Минобороны: жители Красноармейска рады освобождению города и помогают ВС РФ

В Красноармейске ДНР после освобождения налаживается мирная жизнь, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Боец «Центра» Владислав Ивекеев заявил, что местные жители искренне рады освобождению города и помогают российским военнослужащим.

Мирные жители рады, что русская армия освободила (Красноармейск. — NEWS.ru). И помогают, они нам помогают, мы им помогаем. Они очень сильно рады, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области. По данным Минобороны, он передал теплые слова личному составу и командованию.

Кроме того, командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил верховному главнокомандующему, что группировка войск «Центр» продолжает вести наступательные действия на всех направлениях в зоне ответственности. По его словам, все поставленные задачи будут выполнены.