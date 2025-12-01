День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 22:30

ВС РФ освободили Красноармейск

Песков: Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Вечером 30 ноября верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба [Валерия] Герасимова, командующего войсками группировки «Центр» [Валерия] Солодчука и командующего войсками группировки «Восток» [Андрея] Иванаева, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные в течение осеннего периода освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО, следует из данных Минобороны России. Наибольшее количество территорий было освобождено в Донецкой Народной Республике — 31.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные укрепили позиции в районе Шахово у Добропольского выступа. Он также отметил прогресс на участке Котлино — Удачное.

