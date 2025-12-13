Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Власти Саратова помогут жильцам пострадавших от БПЛА квартир

В Саратове открыли штаб помощи для владельцев поврежденных от БПЛА квартир

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Саратовские власти открыли штаб помощи для горожан, чьи квартиры пострадали в результате атак БПЛА, сообщил глава города Михаил Исаев в Telegram-канале. Также для жителей доступна круглосуточная горячая линия.

На базе администрации Заводского района по поручению губернатора Романа Бусаргина развернут штаб. Специалисты принимают заявления на материальную помощь и отвечают на вопросы жителей. Открыта круглосуточная горячая линия, — подчеркнул Исаев.

Глава города уточнил, что в результате атаки украинских беспилотников погибло двое человек. Он также выразил соболезнования семьям жертв ударов.

До этого стало известно, что в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Саратовской области, по четыре — над территориями Воронежской и Ростовской областей.

Саратов
БПЛА
штабы
пострадавшие
