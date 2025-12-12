Власти развернули оперштаб после атаки БПЛА на жилой дом в Твери

После удара беспилотного летательного аппарата по многоквартирному дому в Твери был развернут оперативный штаб, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Там уточнили, что к месту атаки прибыл временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев прибыл к дому в Твери на улице Оснабрюкской, где в результате отражения атаки БПЛА пострадали люди. На месте развернут оперативный штаб, — говорится в сообщении.

Как уточнил Королев, в результате атаки БПЛА на жилой дом в Твери были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им уже оказывается медицинская помощь. На месте происшествия организована эвакуация жителей пострадавшего многоквартирного дома.

В Сети также появились кадры с места прилета БПЛА по жилому дому в Твери. На них видны масштабные повреждения здания и работа спасателей. В ролике также запечатлены очаги возгорания, которые огнеборцы продолжают тушить.