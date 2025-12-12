Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 04:28

Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажку в Твери

Королев: шесть взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Твери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Твери пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. Им уже оказывается медицинская помощь в больнице.

На месте происшествия организована эвакуация жителей пострадавшего многоквартирного дома. Все необходимые силы и средства задействованы для ликвидации последствий атаки.

Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА, — заявил Королев.

Он также лично выехал на место происшествия для координации работ. Ситуация в Твери остается напряженной. Подробности происшествия и возможные дополнительные решения будут объявлены после оперативного совещания на месте.

Ранее сообщалось, что за три часа дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Дроны противника атаковали два региона — Брянскую и Ростовскую области. В результате происшествий никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

