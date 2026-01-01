Назван самый короткий рабочий месяц 2026 года в России

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в России, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Она уточнила, что россиян ждут только три полноценные рабочие недели.

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в году, — подчеркнула Бессараб.

По словам депутата, в графике следующего месяца предусмотрено всего 15 рабочих дней. Остальное время займут новогодние каникулы и выходные, выпадающие на субботы и воскресенья. Парламентарий отметила, что такой режим сохранится лишь в начале года, в остальные месяцы число рабочих дней будет стандартным.

Ранее Бессараб заявила, что 2026 год в России обещает быть благоприятным для работающих граждан с точки зрения баланса труда и отдыха. Депутат отметила, что в предстоящем году не запланировано ни одной шестидневной рабочей недели.

