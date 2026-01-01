Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 09:20

Назван самый короткий рабочий месяц 2026 года в России

Депутат Бессараб назвала январь самым коротким рабочим месяцем в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в России, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Она уточнила, что россиян ждут только три полноценные рабочие недели.

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в году, — подчеркнула Бессараб.

По словам депутата, в графике следующего месяца предусмотрено всего 15 рабочих дней. Остальное время займут новогодние каникулы и выходные, выпадающие на субботы и воскресенья. Парламентарий отметила, что такой режим сохранится лишь в начале года, в остальные месяцы число рабочих дней будет стандартным.

Ранее Бессараб заявила, что 2026 год в России обещает быть благоприятным для работающих граждан с точки зрения баланса труда и отдыха. Депутат отметила, что в предстоящем году не запланировано ни одной шестидневной рабочей недели.

Юрист Илья Русяев между тем объяснил, что работник может получить 13-ю зарплату при отсутствии дисциплинарных взысканий. Если премиальные выплаты не были произведены, хотя правила их начисления прописаны в трудовом договоре, можно обратиться в суд, отметил он.

Госдума
Светлана Бессараб
Россия
работа
календари
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 1 января: что завтра, бессонница, раздражительность
В России появится новое африканское пиво
Названа наиболее вероятная цель удара ВСУ по херсонскому кафе
Главный праздник всей страны: как в России встретили Новый год
Стало известно, на что пошли в ВСУ ради атаки на позиции ВС России
Синоптик назвал самый холодный день новогодних праздников в Москве
Аксенов пообещал помочь родным погибших и пострадавших в Херсонской области
Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Врач предупредила о страшных последствиях новогодних застолий
«Напали на мирных людей»: в Севастополе пришли в ужас от действий ВСУ
Военнопленный ВСУ сообщил о крайних мерах дезертиров для избежания боев
Шестерых детей внесли в «расстрельный» список Украины в канун Нового года
Не блюдо, а золото: согревающий крем-суп. Минус килограмм за один обед!
Стало известно, когда WADA может возобновить суд с РУСАДА
Простой рецепт против похмелья: томатный сок со специями спасет утро
«Следовало бы серьезно задуматься»: в Индии осадили Зеленского из-за Путина
Полиция предупредила о схеме мошенничества на сайтах знакомств
Работник артели потерял сознание во время пурги на Крайнем Севере
Антипохмельный напиток дома: полезный рецепт с кокосовым молоком
Россияне встретили Новый год в поезде из-за транспортного коллапса
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.