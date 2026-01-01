Россиянам разрешили поставить новую отметку в паспорте ФНС: с 2026 года в российских паспортах можно указывать номер из ЕРН

Россияне с 2026 года смогут по желанию ставить в паспорт отметку с номером записи в Едином регистре сведений о населении, следует из официального приказа ФНС России. Согласно документу, отметку будут проставлять в виде штампа налогового органа с уникальным цифровым кодом. При этом ее оформление не является обязательным и проводится исключительно по инициативе самого человека.

В ФНС подчеркнули, что услугу будут предоставлять бесплатно. В то же время с 1 января в российских паспортах перестанут проставлять отметку об ИНН. Эксперты объяснили, что использование нового идентификатора упростит подтверждение личности и данных при получении госуслуг, пособий, льгот, а также при регистрации имущественных прав.

Ранее сообщалось, что у граждан России появится возможность проставить в паспорте шесть дополнительных отметок по собственному желанию. Помимо номера из ЕРН в паспорт можно внести сведения о регистрации или расторжении брака, о детях младше 14 лет, о ранее выданных паспортах, о действующих заграничных документах, а также о группе крови и резус-факторе.

До этого стало известно, что с 2026 года для пересечения границы РФ детям обязательно понадобится собственный загранпаспорт. Свидетельство о рождении больше не будет считаться действительным документом для выезда из страны и въезда в нее.