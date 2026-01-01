Новый год — 2026
Экс-советник Трампа дал оценку мирному плану по Украине

Экс-советник Трампа Флинн положительно оценил мирный план США по Украине

Белый дом
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн назвал хорошим мирный план Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, передает РИА Новости. По его словам, план действительно находится на столе, однако ситуация продолжает оставаться сложной.

Я действительно считаю, что на столе лежит хороший мирный план,— сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты готовы разместить свои войска на территории Украины. По его словам, такая возможность может быть реализована в рамках предоставления гарантий безопасности после заключения мирного договора.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США не предоставят Украине гарантии безопасности на 50 лет. По его словам, из-за слабой позиции на переговорах Киев будет вынужден согласиться на значительно более краткосрочные обязательства со стороны Вашингтона.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сторона ведет обсуждение с Трампом по вопросу возможного размещения американских войск на своей территории. При этом он отметил, что окончательное решение по данному вопросу остается за Вашингтоном.

