Ксения Шойгу раскрыла планы полумарафона «ЗаБег.РФ» на 2026 год

На полумарафоне «ЗаБег.РФ» ожидается около 35 стран-участниц, рассказала в интервью NEWS.ru руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она отметила, что у организаторов грандиозные планы на мероприятие в 2026 году.

У нас грандиозные планы. За последние четыре года мы стали международными. В прошлом году у нас участвовало более 25 стран. Мы очень хотим и мечтаем о том, чтобы более 70 стран участвовало в 2027 году. Сейчас мы ожидаем около 35 стран-участниц. Это самое большое мероприятие в мире. Мы имеем два рекорда Гиннесса как «самый массовый полумарафон с синхронным стартом», — сказал Шойгу.

Также она рассказала, что в этом году спортсменам предложили самим выбрать медали и «покреативить» на тему десятилетнего юбилея забега.

Мы понимали, что придет какое-то количество заявок, но что их будет больше 1000 — мы абсолютно точно не знали! Есть и очень смешные медали, очень много детей рисовало. Я видела такой кружок, и оттуда вылезает человечек, появляется название. Человек так хотел, чтобы все было внутри, чтобы медаль была максимально информативной, но у него не все влезло. Но мы выбрали минимализм. Я надеюсь, что она всем понравится. Мне визуально очень нравится. Я была бы горда получить такую медаль на финише, — добавила она.

Ранее Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение и им нужна поддержка.