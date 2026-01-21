Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 13:22

Ксения Шойгу поддержала трансляции Олимпиады-2026 в России

Шойгу: Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026

Ксения Шойгу Ксения Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек, заявила NEWS.ru руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение, и им нужна поддержка.

Если отобрался хотя бы один спортсмен, то страна должна за него болеть. Я считаю, что мы должны поддерживать каждого, кто выступает на международной арене, потому что, помимо своего собственного психологического состояния, на нем лежит еще огромный груз того отношения, которое есть. [Отношение] Бывает хорошим, плохим, негативным, позитивным. Конечно, русские спортсмены сейчас отличаются от всех остальных. К ним приковано большое количество внимания. Если у тебя есть внутри понимание, что на тебя смотрит страна, за тебя болеют, поддерживают, это придает совсем другой оттенок и совсем другую стабильность и уверенность в себе, — сказала Шойгу.

На зимней Олимпиаде 2026 года распределят 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Среди российских спортсменов, которым разрешено выступить в нейтральном статусе, уже подтверждены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, представитель ски-альпинизма Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля и будут транслироваться эксклюзивно на платформе Okko.

Ранее серебряный призер ОИ-2018 Александр Энберт поддержал показ Олимпиады-2026 в России. Он отметил, что в любом случае интересно смотреть на то, как люди преодолевают себя и ставят рекорды.

Ксения Шойгу
Олимпиада
соревнования
российские спортсмены
