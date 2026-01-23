«Можем вернуть флаг и гимн»: Ксения Шойгу о триатлоне, One Run и Олимпиаде

В 2025 году российские триатлеты успешно выступили на международных соревнованиях. Руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала о подготовке спортсменов к Олимпиаде-2028, планах международного полумарафона One Run, соревнованиях по триатлону в Антарктиде и о самом крупном старте этого года «IRONSTAR Москва 226».

«В 2026–2027 годах увидим либо флаг и гимн, либо международные старты внутри страны»

— Каким был 2025 год для российского триатлона?

— Он был достаточно успешным. На мой взгляд, это далеко не предел для наших спортсменов и развития триатлона. Было несколько исторических моментов, которые хотелось бы упомянуть.

Первый — золотая медаль одной из наших олимпийских надежд Валентины Рясовой на Кубке мира. Для нас это был очень большой успех. Я очень благодарна этой спортсменке. Она не сдалась и тренировалась в своем режиме. Рясова перенесла достаточно серьезную травму плеча. Этот сезон был сложным и первым, в котором она активно выступала, и такой результат является уникальным и для спортсменки, и в истории триатлона.

Мы взяли серебро чемпионата Европы в Стамбуле. На мой взгляд, Диана Исакова — спортсменка, которая имеет большие перспективы на успешное выступление на Олимпиаде. Очень долго было ощущение, что она еще юна и не может соревноваться с именитыми триатлетками на мировой арене. Однако сейчас Диана вошла в топ-10 в мире, что для меня, конечно, очень важно как для главы федерации.

Если говорить в общем, то медальность была значительная. В Министерстве спорта и федерациях это называют именно так. Я думаю, что любители редко слышат такой термин. За 2025 год было заработано 63 медали. Хорошо выступили спортсмены ПОДА (с поражением опорно-двигательного аппарата. — NEWS.ru) и юниоры, замечательно выступила наша элита, как в зимнем триатлоне, так и на этапах Кубка мира — в классическом. Очень надеюсь, что этот год для нас будет таким же успешным. Спортсмены хорошо себя чувствуют. Об успехах молодых людей пока говорить преждевременно ввиду того, что наиболее сильные спортсмены — это все-таки юниоры, если мы говорим о мужчинах. Ну и, конечно, конкуренция у них значительно жестче, чем среди девушек. Поэтому пока слабый пол в нашей федерации является основным двигателем прогресса.

— В каком состоянии сейчас отношения с Всемирной федерацией триатлона? Есть ли надежда, что скоро российские спортсмены будут выступать под флагом страны?

— Они изначально складывались драматично, потому что, как только я заняла пост руководителя федерации триатлона, тут же несколько спортсменов были временно отстранены от соревнований, а затем дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Это все наложилось на дисквалификацию по геополитическим причинам. К сожалению, у меня были такие стартовые позиции, при которых я просто разводила руками и говорила: «Понять, простить. Давайте мы с вами будем отрабатывать».

Как ни странно, это сработало. Я имею в виду искренность. Работали не только мы. Благодарны Министерству спорта, которое активно работает над отстаиванием позиции спортсменов, в том числе и на международной арене.

Наверное, мы считаем, что все знаем о допинге, потому что это все очень просто. Но на самом деле любой препарат, который обычный человек применяет в жизни, для профессионального спортсмена необходимо проверять на наличие запрещенных веществ. Капли в нос, препараты от головной боли или еще какие-то абсолютно безобидные вещи для многих любителей и обычного человека. А спортсмен постоянно должен быть уверен, что каждая таблетка, каждое лекарство, каждая добавка, которые он принимает, никоим образом не повлияют на его анализ крови и не будут являться или считаться допингом.

На протяжении большого периода времени мы выстраивали отношения — и выстроили их — и с мировой, и с европейской федерациями на достаточно доверительной основе. Я считаю, что у нас есть большие перспективы на дальнейшее сближение. Об этом говорит и ступенчатое получение нейтрального статуса. Если мы говорим о юниорах, он был получен в 2023 году. В середине 2024-го мы получили нейтральный статус для элиты и активно выступали на протяжении всего 2025 года. Сейчас речь идет о том, что потенциально мы можем идти дальше — либо с выступлениями хотя бы в нейтральном статусе, либо с возвращением флага и гимна, благодаря большой работе непосредственно Михаила Владимировича Дегтярева. Я убеждена, что в 2026–2027 годах мы увидим либо флаг и гимн, либо международные старты внутри страны. Мы очень рассчитываем на это.

— Как проходит подготовка триатлетов к Олимпиаде 2028 года?

— Достаточно активно. В триатлоне топ спортсменов в рейтинге получает путевку и принимает участие в Олимпиаде. Основная задача — не только подготовить атлетов, но и не дать им выгореть. Спортсмен может показать замечательные результаты, допустим, в 2026-м, но быть абсолютно истощенным к самой Олимпиаде.

Поэтому задача — не только сохранить форму и улучшить ее, повысить результаты, но и получить путевки, что является одной из ключевых задач. У нас есть график стартов. Спортсмены — элита — и параатлеты готовы. Мы еще готовим и незрячих, но посмотрим. Считаю, что у нас есть хорошие перспективы на медали на Олимпиаде. Будучи суеверными, спортсмены никогда не говорят, что они уверены. Мне кажется, что у нас есть хорошие шансы, с учетом того, что теперь у нас есть значительная возможность выступать на любых международных стартах. Психологическая подготовка также имеет большое значение. Чем больше спортсмен стартует, чем больше он борется. Конечно, все это большая иллюзия, что, когда ты стартуешь общим скопом, тебя никто не толкает, не пинает, нет жесткой борьбы на велосипеде, никто не подрезает, не существует опасных моментов… Конечно, есть. И это все натренированность.

Я помню, на моем первом старте меня кто-то задел рукой и какой-то период времени я не могла плыть. Ничего страшного! Когда я стартовала в пятый раз и кто-то по мне проплыл, меня это не сбило с ритма. Я продолжала плыть дальше. Важна психологическая выносливость, когда тебя придерживают в воде.

Допустим, Диану Исакову держали на одном из стартов. Существует большая конкуренция в пачке, особенно в первой, если трасса технически сложная, как в Йокогаме, например, где шел проливной дождь. Трасса была скользкая, и было очень много падений. Одна из спортсменок пришла пятой именно из-за сложности трассы, хотя в какой-то момент была третьей. Конечно, это большая составляющая. Поэтому с каждым спортсменом работают психологи и врачи. Подготовка является многоступенчатой и очень многофакторной.

«Если отобрался хотя бы один спортсмен, страна должна за него болеть»

— Совсем скоро пройдет Олимпиада-2026. В обществе развернулась активная дискуссия на тему, нужно ли показывать соревнования, учитывая, что на них отобралось мало россиян. Ваше мнение?

— Если отобрался хотя бы один спортсмен, страна должна за него болеть. Я считаю, мы должны поддерживать каждого, кто выступает на международной арене, потому что, помимо своего собственного психологического состояния, на нем лежит еще огромный груз того отношения, которое есть. Оно бывает хорошим, плохим, негативным, позитивным. Конечно, русские спортсмены сейчас отличаются от всех остальных. К ним приковано большое внимание. Если у тебя есть внутри понимание, что на тебя смотрит страна, за тебя болеют, поддерживают, это придает совсем другой оттенок и совсем другую стабильность и уверенность в себе. Для спортсмена это очень важно в любом виде спорта. Мне кажется, что точно надо [показывать Олимпиаду по ТВ].

— Увеличилось ли количество занимающихся триатлоном в России?

— Конечно, количество спортсменов-любителей увеличивается в стране. И в целом тренд на ЗОЖ и занятия спортом. Я даже по своим знакомым вижу, что если раньше у меня кто-то изредка просил слот на «Гонку», на «ЗаБег» или на триатлонные старты, то сейчас это не просто разовые вещи. Я четко понимаю, что перед каким-либо большим спортивным мероприятием у меня будет как минимум пять-шесть звонков со словами: «Я готов заплатить, не хватает слотов, солд-аут, как же так, я не успел, я очень хотел, но не успел!» Совсем недавно мы мучительно выбивали слот на очень красивый старт на Камчатку. Он очень маленький, 50 человек, но при этом невероятно красивый. И даже я, казалось бы, руководитель федерации, искала его и ждала подтверждения, что будет. Поэтому да, количество растет.

Если говорить про четыре года, то мы выросли где-то на 50–60%. Если говорить про ежегодный прирост, то он составляет от 10% до 14% по разным дисциплинам. Триатлон — не только супердлинные дистанции, и надо постоянно бегать, плыть и ездить на велосипеде. Есть суперспринты, есть спринты, олимпийская дистанция, есть средняя дистанция, длинная дистанция, которая еще называется полным IRONMAN-ом, есть дуатлоны, акватлоны, зимний триатлон. В общем, три этих вида спорта люди сочетают в различных комбинациях. Поэтому прирост значительный. Мне кажется, это обусловлено тем, что очень много бегунов. Очень радостно видеть рост количества, да и качества стартов в регионах, как спорта высших достижений, так и любительского. В субъектах появляются новые локации триатлона — это здорово.

Когда-то я сама занималась только бегом. Мне просто в какой-то момент надоело: когда ты каждый день бегаешь — быстро, медленно, долго, коротко, — ты начинаешь думать: завтра ты опять будешь бежать, и послезавтра, и так еще какое-то количество времени... Кто-то уходит в трейл, кто-то уходит в лыжи, но большинство уходит в триатлон, потому что он полезней. Велосипед сильно помогает коленям, плавание абсолютно всем показано. Я считаю, что мой вид спорта — самый здоровый.

«Я очень бы хотела пройти ультратриатлон»

— Какие планы у международного полумарафона One Run в 2026-м?

— У нас грандиозные планы. Во-первых, полумарафону «ЗаБег.РФ» — 10 лет. Я, когда слышала, что люди на заводах отработали 35 лет, это большой стаж, думала: «Боже мой, я никогда не смогу на одном месте отработать какое-то значимое количество времени». Вроде недавно был первый забег, а уже прошло 10 лет. Для меня это абсолютно неожиданно.

За последние четыре года мы стали международными. В прошлом году у нас участвовало более 25 стран. Мы очень хотим и мечтаем о том, чтобы более 70 стран участвовало в 2027 году. Сейчас мы ожидаем около 35 стран-участниц. Это самое большое мероприятие в мире. У нас два рекорда Гиннесса как у «самого массового полумарафона с синхронным стартом». Интересный факт: мы не можем выбрать другое время для старта, кроме последних двух недель в мае, так как на Камчатке уже достаточно тепло, и периодически мы можем рассчитывать на то, что сошел снег. В прошлом году он не сошел. А в арабских странах еще не так жарко, как будет в июне.

В этом году все согласовано, подготовка идет полным ходом. Мы сделали очень большой всероссийский конкурс. Решили, что наши спортсмены должны выбрать медали и покреативить вместе с нами на тему десятилетия. Это всегда достаточно сложно, если говорить о юбилейных датах. Мы понимали, что придет какое-то количество заявок, но что их будет больше 1000 — мы абсолютно точно не знали! Есть и очень смешные медали, очень много детей рисовало. Я видела такой кружок, и оттуда вылезает человечек, появляется название. Человек так хотел, чтобы все было внутри, чтобы медаль была максимально информативной, но у него не все влезло. При этом он искренне пытался передать мысль о том, что «ребята, давайте вы напишете как можно больше, чтобы медаль была действительно памятной». Но мы выбрали минимализм. Я надеюсь, что медаль всем понравится. Мне визуально очень нравится. Я была бы горда получить такую награду на финише.

— Появилась ли у вас новая спортивная цель на этот год?

— У меня несколько спортивных мечт, я всегда их пишу, ежегодно. Часть из них исполняется, часть переходит на следующий год. Я очень бы хотела пройти ультратриатлон (Siberman Ultra Triathlon: 10 км — плавание, 421 км — велогонка, 84 км — бег. — NEWS.ru). Я не знаю, зачем мне это надо, потому что кажется, что тебе плохо и сложно на протяжении не одного дня, а трех. Но меня манит эта цель, и я не знаю, в этом или следующем году, но я обязательно хотела бы достичь ее.

Помимо этого, я хотела бы попробовать себя в трейле, так как существует огромное количество красивых мест в России, где можно это сделать. Недавно видела фотографии с трейла в Красноярске, где люди забегали на гору и находились выше облаков. Невероятно красиво! Конечно, Камчатка, Дагестан. Поэтому сейчас я буду пытаться выбрать хотя бы один старт для того, чтобы у меня оставалось время на работу. Подготовиться к новому виду спорта — непростая задача. Из забавного: я хочу научиться стоять на голове. Мне почему-то кажется, что это интересно.

— Какие планы у «Лиги героев» на грядущий сезон? Будут ли новые фишки, площадки, города проведения стартов?

— Новые фишки появятся, новые города будут представлены в меньшем объеме. Сейчас у нас основная задача, как у крупнейших организаторов массовых мероприятий, — создание онлайн-платформы по массовому спорту. Эта цель не новая. Мы работаем на протяжении трех лет. Всероссийская платформа по массовому спорту — задачка, которая требует большого согласования с федеральными органами власти, в том числе с Минцифры, Министерством спорта. Это непрямой путь. С учетом наших задач как «Лиги героев», чтобы, с одной стороны, это не было за счет бюджетных средств, надо привлечь, заинтересовать инвесторов, или спонсоров, или тех и других для того, чтобы найти денежку на разработку.

Вторая история — заинтересовать спортивное сообщество и сказать, что это важно, согласовать с ними техническое задание, что будет вот такой личный кабинет. Конечно, все это будет меняться, будет еще много разных доработок. Знаете, это как ремонт, его можно только остановить, а разработку вообще нельзя останавливать просто потому, что у тебя постоянно появляются какие-то новые дополнительные фишки, вещи и услуги. Одним из крупнейших продуктов данной платформы будет календарь всех спортивных событий, в которых люди хотят о себе заявить.

Еще одна важная вещь — это инфраструктура внутри различных субъектов. Очень много бассейнов, катков, спортивных площадок, но об этом никто не знает, знают только жители района. Как только ты приезжаешь в Тюмень, Суздаль, еще куда-то, у тебя нет ощущения того, что ты понимаешь, где тебе можно позаниматься спортом, а следовательно, тебе, наверное, не надо им заниматься, потому что нужно искать. Важная задача — повысить доступность к этим объектам. Есть перспективные разработки российских трекеров, и об этом говорят уже очень долго. И мы коммуницируем с коллегами, которые этот код разрабатывают, чтобы интегрироваться с ними. И, конечно, это популярные маршруты: сколько набережная длиной, как долго здесь можно бежать, куда лучше повернуть, какие здесь исторические вещи, которые можно посмотреть в рамках тренировки. Это тоже очень важно и требует колоссальной работы. Сейчас на этом сосредоточены основные силы, кроме простой операционной работы, которая, конечно, будет продолжаться.

— В августе пройдет фестиваль спорта — соревнования «IRONSTAR Москва 226». Какие нововведения будут в этом году?

— Это первая длинная дистанция по триатлону в мире, которая проходит в столице страны. Впервые финиш триатлонной гонки будет организован на Васильевском спуске! Спасибо большое властям города Москвы, Сергею Семеновичу Собянину за то, что они дают эту возможность. Конечно, объем перекрытий для длинного триатлона не очень большой, но значимый. Основной нашей задачей было скомпоновать как можно больше мероприятий в рамках этого перекрытия. Мы ожидаем более 100 тысяч человек, которые смогут принять участие в фестивале: три дня, с 7 по 9 августа. Они пройдут длинную дистанцию триатлона. Будут отдельно забеги, заезды и заплывы, на площадках будет много разных спортивных активностей, развлекательная зона.

С учетом того, что происходит крупномасштабная реконструкция спортивных локаций в Москве, трасса будет немного видоизменена. Но на самом деле оно и хорошо, потому что всегда интересно, когда у тебя новая трасса. Длинная дистанция для триатлона, особенно велосипедный круг, будет хороша постоянной сменой картинки. Надеюсь, всем понравится. Мы очень постараемся, чтобы не только участники триатлона, но и гости всего спортивного фестиваля остались довольны.

— В 2027 году пройдут первые соревнования по триатлону в Антарктиде. Что вы думаете об этих состязаниях? Есть желание поучаствовать?

— Нет, я не люблю холодную воду, и мне кажется, что мне до Антарктиды приблизительно как брассом через Москву-реку. Но, мне кажется, для экстремалов это очень интересная задумка. Я вообще очень люблю смотреть интересные старты и иногда участвовать в них, потому что триатлет — это человек, который не просто любит свой вид спорта, он еще любит путешествовать, любит различные локации. Чем они необычнее и красивее, тем интереснее.

Очень много людей ездит в отпуск на старты. Я также являюсь адептом этой истории. Если я куда-то еду — понимаю, где буду тренироваться. Если это летний сезон, я обязательно беру с собой велосипед. Если это зима, я понимаю, где у меня зал, в каком формате можно заниматься на открытом воздухе. Если есть где-то старт, то, конечно, я выберу локацию, где старт, нежели где просто красиво и интересно.

— Лучшие спортсмены России прямо сейчас?

— Диана Исакова, Валентина Рясова, Яна Ченская, Соня Тихонова.

