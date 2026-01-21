Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 15:50

Ксения Шойгу рассказала о коммуникации со Всемирной федерацией триатлона

Шойгу заявила о перспективах на сближение со Всемирной федерацией триатлона

Ксения Шойгу Ксения Шойгу Фото: Пресс-служба Ксении Шойгу
Отношения со Всемирной федерацией триатлона изначально складывались драматично, заявила в интервью NEWS.ru руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она отметила, что на данный момент коммуникация выстроена и есть большие перспективы на дальнейшее сближение.

Как только я заняла пост руководителя федерации триатлона, пять спортсменов получили положительные пробы на допинг. Это все наложилось на отстранение по геополитическим причинам. К сожалению, у меня были такие стартовые позиции, при которых я просто разводила руками и говорила: «Понять, простить. Давайте мы с вами будем отрабатывать». Долго выстраивали отношения и выстроили их и с мировой, и с европейской федерациями на достаточно доверительной основе. Считаю, что у нас есть большие перспективы на дальнейшее сближение, — сказала она.

Ранее Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение и им нужна поддержка.

