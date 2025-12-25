Россиянин стал лучшим синхронистом 2025 года Россиянин Мальцев стал лучшим синхронистом 2025 года по данным World Aquatics

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года, сообщила пресс-служба организации в соцсети Х. Там отметили, что на чемпионате мира 2025 года, который прошел в Сингапуре, Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.

Также россиянин победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях и одержал победу вместе с Майей Гурбанбердиевой — в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев взял серебро в паре с Олесей Платоновой.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru указала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. Также она отметила большие достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.

До этого руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.

Также журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru отметил Овечкина как лучшего спортсмена России 2025 года. Кроме того, он отметил успехи Мельниковой, каноиста Захара Петрова и синхрониста Александра Мальцева.