Россиянин стал лучшим синхронистом 2025 года

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года, сообщила пресс-служба организации в соцсети Х. Там отметили, что на чемпионате мира 2025 года, который прошел в Сингапуре, Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.
Также россиянин победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях и одержал победу вместе с Майей Гурбанбердиевой — в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев взял серебро в паре с Олесей Платоновой.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru указала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. Также она отметила большие достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.
До этого руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.
Также журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru отметил Овечкина как лучшего спортсмена России 2025 года. Кроме того, он отметил успехи Мельниковой, каноиста Захара Петрова и синхрониста Александра Мальцева.