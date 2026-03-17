17 марта 2026 в 12:00

Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев

Во Внуково встретили паралимпийцев, вернувшихся с Игр из Италии

Российский лыжник Иван Голубков — двукратный паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках на 10 и 20 километров
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В московском аэропорту Внуково прошла торжественная встреча российских паралимпийцев, возвратившихся с Игр в Италии. Впервые за 12 лет они выступили под флагом и гимном страны.

На Паралимпиаде выступили шесть российских спортсменов. Они завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Россия заняла третье общекомандное место. Возвращение на Родину с триумфом и под своим флагом стало особенным событием для российского спорта. Ребята не скрывали эмоций, исполнив гимн страны прямо в зале прилета.

Честь страны на Паралимпиаде защищали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Ворончихина привезла домой две золотые, серебряную и бронзовую награды. Бугаев завоевал золото и две бронзы. Багиян стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, а Голубков дважды поднимался на высшую ступень пьедестала.

Лучшие фотографии со встречи российских паралимпийцев — в материале NEWS.ru.

Алексей Бугаев — российский горнолыжник, паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в слаломе и двукратный серебряный призер тех же игр в скоростном спуске и гигантском слаломе во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Алексей Бугаев — российский горнолыжник, паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в слаломе и двукратный серебряный призер тех же игр в скоростном спуске и гигантском слаломе во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анастасия Багиян — трехкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года в спринте и на дистанциях 10 и 20 км в категории незрячих спортсменов во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Анастасия Багиян — трехкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года в спринте и на дистанциях 10 и 20 км в категории незрячих спортсменов во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анастасия Багиян и спортсмен-ведущий Сергей Синякин — трехкратные чемпионы Паралимпийских игр — 2026 во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Анастасия Багиян и спортсмен-ведущий Сергей Синякин — трехкратные чемпионы Паралимпийских игр — 2026 во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский лыжник Иван Голубков — двукратный паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках на 10 и 20 километров во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Российский лыжник Иван Голубков — двукратный паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках на 10 и 20 километров во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участники встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Участники встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анастасия Багиян — трехкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года в спринте и на дистанциях 10 и 20 км в категории незрячих спортсменов во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Анастасия Багиян — трехкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года в спринте и на дистанциях 10 и 20 км в категории незрячих спортсменов во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Варвара Олеговна Ворончихина — российская паралимпийская горнолыжница, двукратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года (в супергиганте и слаломе), серебряный призер тех же игр в гигантском слаломе и бронзовый призер в скоростном спуске
Варвара Олеговна Ворончихина — российская паралимпийская горнолыжница, двукратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года (в супергиганте и слаломе), серебряный призер тех же игр в гигантском слаломе и бронзовый призер в скоростном спуске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участники встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Участники встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Варвара Олеговна Ворончихина — российская паралимпийская горнолыжница, двукратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года (в супергиганте и слаломе), серебряный призер тех же игр в гигантском слаломе и бронзовый призер в скоростном спуске
Варвара Олеговна Ворончихина — российская паралимпийская горнолыжница, двукратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года (в супергиганте и слаломе), серебряный призер тех же игр в гигантском слаломе и бронзовый призер в скоростном спуске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Старший тренер Алексей Кобелев во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Старший тренер Алексей Кобелев во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Тренер российских паралимпийцев-лыжников Ирина Громова во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Тренер российских паралимпийцев-лыжников Ирина Громова во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Олимпийский чемпион Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина в рамках благотворительной программы «ДоброFON» встретились с российскими участниками Паралимпиады-2026. Каждый спортсмен получил персональный подарок — миллион рублей и новейший iPhone 17 Pro
Олимпийский чемпион Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина в рамках благотворительной программы «ДоброFON» встретились с российскими участниками Паралимпиады-2026. Каждый спортсмен получил персональный подарок — миллион рублей и новейший iPhone 17 Pro
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Варвара Олеговна Ворончихина — российская паралимпийская горнолыжница и Алексей Бугаев — российский горнолыжник, чемпионы Паралимпийских игр 2026 года
Варвара Олеговна Ворончихина — российская паралимпийская горнолыжница и Алексей Бугаев — российский горнолыжник, чемпионы Паралимпийских игр 2026 года
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Встреча паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково. Паралимпийская сборная России заняла третье место в медальном зачете — шесть спортсменов завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых
Встреча паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково. Паралимпийская сборная России заняла третье место в медальном зачете — шесть спортсменов завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
