Российский лыжник Иван Голубков — двукратный паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках на 10 и 20 километров

Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев Во Внуково встретили паралимпийцев, вернувшихся с Игр из Италии

В московском аэропорту Внуково прошла торжественная встреча российских паралимпийцев, возвратившихся с Игр в Италии. Впервые за 12 лет они выступили под флагом и гимном страны.

На Паралимпиаде выступили шесть российских спортсменов. Они завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Россия заняла третье общекомандное место. Возвращение на Родину с триумфом и под своим флагом стало особенным событием для российского спорта. Ребята не скрывали эмоций, исполнив гимн страны прямо в зале прилета.

Честь страны на Паралимпиаде защищали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Ворончихина привезла домой две золотые, серебряную и бронзовую награды. Бугаев завоевал золото и две бронзы. Багиян стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, а Голубков дважды поднимался на высшую ступень пьедестала.

