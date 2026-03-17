17 марта 2026 в 11:59

В Венгрии предложили радикальный шаг по России

Сийярто: ЕС должен вслед за США снять ограничения на энергоресурсы России

ЕС должен вслед за США смягчить санкции на российские энергоресурсы, заявил в соцсети X министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, таким образом европейская сторона предотвратит кризисную ситуацию с поставками.

Поскольку мировые поставки нефти находятся под давлением из-за иранской войны, США уже сняли санкции на российскую нефть. Евросоюз должен последовать примеру, чтобы предотвратить кризис поставок и снизить стоимость на энергоносители, — отметил он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.

