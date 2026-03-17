Путин раскрыл, от чего во многом зависит технологическое лидерство России Путин: технологическое лидерство России во многом зависит от химической отрасли

Развитие отечественной химической отрасли напрямую связано с укреплением технологического лидерства и промышленного суверенитета России, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей VII международного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес». По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, для вывода отрасли на качественно новый уровень необходимо объединять усилия государства, бизнеса, науки и образования.

Уверен, чтобы вывести отечественную химическую отрасль на качественно новый уровень, повысить ее конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, необходимо и дальше объединять на этом направлении усилия государства, бизнеса, научной и образовательной сфер. От этого во многом зависит технологическое лидерство России, ее экономический, промышленный суверенитет, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства дал поручение Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ разработать и включить в программы школьных олимпиад и конкурсов задачи для развития навыков командной работы у учащихся. Мероприятия должны содержать междисциплинарные задачи, соответствующие направлениям национальных проектов по обеспечению технологического лидерства страны. Работу необходимо завершить к 1 сентября 2026 года.