Путин поручил включить в школьные олимпиады задания на командную работу

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ включить в программы школьных олимпиад и конкурсов задачи, которые будут способствовать развитию у участников навыков работы в команде. Оно должно быть выполнено к 1 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

Рассмотреть вопрос о включении в программы олимпиад школьников и иных интеллектуальных конкурсов мероприятий, направленных на развитие у учащихся навыков командной работы и содержащих междисциплинарные задачи по направлениям национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ, — говорится в документе.

Ранее Путин поручил улучшить качество подготовки учителей начальной школы. В рамках этого поручения планируется увеличение количества часов на изучение русского языка и литературы. Правительство РФ и Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка получили соответствующие задачи.

До этого Путин поручил включить компетенции по ИИ в образовательные стандарты. Изменения коснутся как федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, так и профессиональных стандартов. Новые требования разработаны с учетом необходимости соблюдения требований безопасности.