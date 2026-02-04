Путин поручил выделить больше часов на изучение русского языка в школах

Путин поручил выделить больше часов на изучение русского языка в школах

Президент России Владимир Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы, следует из перечня поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России, который опубликован на сайте Кремля. Глава государства попросил увеличить часы на изучение русского языка.

Принять меры, направленные на повышение качества подготовки учителей начальной школы, предусмотрев в том числе увеличение количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы и методики преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе, — говорится в перечне.

Поручение адресовано правительству РФ и Совету при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Изменения должны коснуться образовательных программ высшего педагогического образования по направленности «Начальное образование».

Ранее Путин заявил, что российскую экономику необходимо сделать более эффективной за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Он поручил правительству уделить повышенное внимание улучшению структуры занятости в стране.