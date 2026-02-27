ВСУ атаковали фельдшерский пункт в российском селе

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе Брянской области, в результате повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. По предварительным данным, пострадавших нет.

ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате варварской атаки повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз.

Ранее Богомаз сообщил, что в Клинцах в результате удара ВСУ пострадала мирная жительница. Девушку госпитализировали, она находится под наблюдением врачей. Жилой дом и автомобиль получили повреждения.

До этого ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области, что, по словам депутата Михаила Иванова, свидетельствует о стремлении Киева запугать население. Он подчеркнул, что такие действия циничны и направлены на создание паники. Несмотря на усилия военных, избежать разрушений не удалось, но пункт будет восстановлен.