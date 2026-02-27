Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 16:24

Захарова раскрыла масштаб умалчивания правды о Буче в ООН

Захарова: в ООН признают факты провокаций Украины в Буче, поэтому молчат

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники ООН в частных беседах признают провокационный характер событий в Буче и сознательно замалчивают ход расследования. Выступая на медиафоруме «Москва — Исламабад», дипломат подчеркнула, что отсутствие реальных списков погибших и идентификации жертв подтверждает инсценировку произошедшего, передает РИА Новости.

В кулуарах эти самые ооновцы нам сказали: мы все знаем, что это провокация, и поэтому об этом практически не говорим, — высказалась Захарова.

По ее словам, Москва неоднократно запрашивала данные у генерального секретаря организации, но наткнулась на полное игнорирование своих призывов.

Захарова указала на то, что за годы специальной военной операции западные СМИ создали искусственный мир манипуляций, где количество антироссийских вбросов превысило все мыслимые пределы. Дипломат выразила уверенность, что если бы обвинения имели под собой реальную почву, мир давно бы увидел фотографии жертв, интервью с их родственниками и официальные заключения экспертов. Отсутствие этих базовых улик, по мнению МИД РФ, свидетельствует о том, что международному сообществу навязывают фейки.

Ранее Захарова отметила, что преступления Киева против простых людей носят системный характер. Выстпая с докладом для Международного общественного трибунала она отметила, что убийства женщин, детей и стариков стали для Украины обыденным способом давления на Россию.

МИД РФ
Украина
Мария Захарова
Буча
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба корги королевы Елизаветы II после ареста принца Эндрю
Названа цена самого дорогого дома в Сочи
Навка рассказала о подарках от Пескова
Военэксперт предупредил о возможных провокациях в Курской области
«Это блеф»: генерал раскритиковал слова Буданова о возврате территорий
Платформа «Совкомбанк про добро» собрала более 192 млн рублей за 2025 год
Садоводов предупредили о вреде УФ-ламп
Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда»: сюжет, отзывы, критика
Жена Натана раскрыла планы на пластическую операцию
Ад в тайных тюрьмах СБУ: режим Зеленского скрывает зверства от всего мира
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.