Захарова раскрыла масштаб умалчивания правды о Буче в ООН Захарова: в ООН признают факты провокаций Украины в Буче, поэтому молчат

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники ООН в частных беседах признают провокационный характер событий в Буче и сознательно замалчивают ход расследования. Выступая на медиафоруме «Москва — Исламабад», дипломат подчеркнула, что отсутствие реальных списков погибших и идентификации жертв подтверждает инсценировку произошедшего, передает РИА Новости.

В кулуарах эти самые ооновцы нам сказали: мы все знаем, что это провокация, и поэтому об этом практически не говорим, — высказалась Захарова.

По ее словам, Москва неоднократно запрашивала данные у генерального секретаря организации, но наткнулась на полное игнорирование своих призывов.

Захарова указала на то, что за годы специальной военной операции западные СМИ создали искусственный мир манипуляций, где количество антироссийских вбросов превысило все мыслимые пределы. Дипломат выразила уверенность, что если бы обвинения имели под собой реальную почву, мир давно бы увидел фотографии жертв, интервью с их родственниками и официальные заключения экспертов. Отсутствие этих базовых улик, по мнению МИД РФ, свидетельствует о том, что международному сообществу навязывают фейки.

Ранее Захарова отметила, что преступления Киева против простых людей носят системный характер. Выстпая с докладом для Международного общественного трибунала она отметила, что убийства женщин, детей и стариков стали для Украины обыденным способом давления на Россию.