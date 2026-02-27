«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине Азаров: Европа срывает переговорный процесс по Украине

Европейские лидеры срывают переговорный процесс по урегулированию на Украине, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале. По его словам, диалогу мешают Германия, Великобритания и Франция.

Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы дискредитации этого переговорного процесса и его срыва, — подчеркнул Азаров.

По его словам, идеи о размещении войск «коалиции желающих» на территории Украины также нацелены на препятствование мирному урегулированию. При этом никто из западных союзников Киева «ни копейки не даст ни на какое восстановление» страны, добавил Азаров.

Ранее экс-премьер сообщил, что коррупционный скандал развивается в негативном ключе для украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, в США и ЕС, возможно, впервые начали задумываться над тем, что расхищаются их средства, а не Киева. Так бывший политик отреагировал на арест экс-министра энергетики Германа Галущенко.