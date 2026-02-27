Суд запретил Трансформатору свободно пользоваться интернетом

Тверской районный суд Москвы снял с бизнесмена Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, электронный браслет и разрешил покидать по ночам дом, заявил в беседе с РИА Новости его адвокат Евгений Грицков. Однако, по его словам, предпринимателю запретили свободно пользоваться интернетом.

Суд по ходатайству следователя разрешил Дмитрию покидать место жительства в ночное время и снял электронный браслет, при этом интернетом он сможет пользоваться только с разрешения следователя, — подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что по уголовному делу также проходит жена Портнягина Екатерина, следствие обвиняет ее в отмывании денег и даче взятки в размере 300 тыс. рублей. На данный момент дело находится у следственных органов для устранения недостатков.

Ранее сообщалось, что в ходе прений сторон прокуратура попросила суд назначить наказание для блогера в виде пяти лет колонии. Его обвиняют в легализации почти 64 млн рублей, которые, по версии следствия, Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев получили преступным путем.

В 2024 году блогер был задержан на выезде из зоны СВО, где он находился с гуманитарной миссией. Портнягину принадлежат международный закрытый бизнес-клуб Сlub 500 и бани Siberia.