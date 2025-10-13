Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:13

Назван срок, который в суде запросили для Портнягина

Прокуратура запросила в суде пять лет колонии для Портнягина

Дмитрий Портнягин Дмитрий Портнягин Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

В ходе прений сторон прокуратура попросила суд назначить наказание для блогера Дмитрия Портнягина в виде пяти лет колонии, передает ТАСС. Его обвиняют в легализации денежных средств.

Прошу назначить Дмитрию Портнягину пять лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей, — сказала прокурор в суде.

Также сторона обвинения запросила для супруги Портнягина Екатерины пять лет заключения. Еще одному фигуранту дела Алексею Николаеву попросили назначить наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Ранее стало известно, что долг блогера перед Федеральной налоговой службой продолжает стремительно увеличиваться — почти на 2 млн рублей еженедельно. Согласно информации SHOT, за последние две недели, к 12 октября, сумма задолженности выросла на 3,3 млн рублей и достигла отметки примерно в 803 млн рублей.

До этого Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании. Общая сумма претензий составляет почти 800 млн рублей. Решение вызвало критику адвокатов, которые указывают на различие видов деятельности и необоснованность требований.

Дмитрий Портнягин
суды
прокуроры
сроки
