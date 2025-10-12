Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 16:06

Долг блогера Портнягина перед налоговой растет еженедельно

SHOT: долг блогера Портнягина перед ФНС растет почти на 2 млн рублей в неделю

Дмитрий Портнягин Дмитрий Портнягин Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Telegram-канал SHOT сообщил, что долг блогера Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, перед Федеральной налоговой службой продолжает стремительно увеличиваться — почти на 2 млн рублей еженедельно. Согласно информации источника, за последние две недели сумма задолженности выросла на 3,3 млн рублей и достигла отметки примерно в 803 млн рублей.

В 2024 году блогер был задержан в зоне проведения специальной военной операции. Основанием для этого послужили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Ранее стало известно, что Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании. Общая сумма претензий составляет почти 800 млн рублей. Решение вызвало критику адвокатов, которые указывают на различие видов деятельности и необоснованность требований.

До этого жена Портнягина Екатерина частично признала вину в деле о легализации 92 млн рублей, оспорив 31,5 млн рублей, которые, по ее словам, были потрачены на лечение ребенка и бытовые нужды.

Дмитрий Портнягин
долги
ФНС
налоги
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом рассказал, когда освободят израильских заложников в Газе
Безнадега ВСУ и брошенные на смерть солдаты: новости СВО на вечер 12 октября
Стало известно, с какого возраста начинается биологическое старение
Путин в шутку рассказал, как его морили голодом в Таджикистане
Обнародовано видео с Путиным и Алиевым после переговоров
Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня
Врач объяснила, что делать метеозависимым во время магнитных бурь
Детей Пугачевой и Галкина лишат гражданства России? Что известно, причины
Эстония начала борьбу против российского «Саатсеского сапога»
В Курской области перекрыли трассу из-за атак ВСУ
Россиянка потеряла кисть при ударе дрона ВСУ по машине
Двоих детей зажало в сплющенном авто в ДТП
Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион за €100 тысяч
Биржа труда Нижнего Новгорода: подробная инструкция по поиску работы
В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям бара
В РАН рассказали о последствиях солнечной активности для техники в космосе
Долг блогера Портнягина перед налоговой растет еженедельно
Тимошенко намекнула, что урегулирование на Украине «не за горами»
Песков раскрыл подробности встречи Алиева с Путиным
«Могут быть недовольные»: военэксперт о штрафных ротах из офицеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.