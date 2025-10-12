Долг блогера Портнягина перед налоговой растет еженедельно SHOT: долг блогера Портнягина перед ФНС растет почти на 2 млн рублей в неделю

Telegram-канал SHOT сообщил, что долг блогера Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, перед Федеральной налоговой службой продолжает стремительно увеличиваться — почти на 2 млн рублей еженедельно. Согласно информации источника, за последние две недели сумма задолженности выросла на 3,3 млн рублей и достигла отметки примерно в 803 млн рублей.

В 2024 году блогер был задержан в зоне проведения специальной военной операции. Основанием для этого послужили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Ранее стало известно, что Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании. Общая сумма претензий составляет почти 800 млн рублей. Решение вызвало критику адвокатов, которые указывают на различие видов деятельности и необоснованность требований.

До этого жена Портнягина Екатерина частично признала вину в деле о легализации 92 млн рублей, оспорив 31,5 млн рублей, которые, по ее словам, были потрачены на лечение ребенка и бытовые нужды.