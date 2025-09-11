Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 18:58

Супруга блогера Портнягина обратилась к суду с неожиданной просьбой

Дмитрий Портнягин с супругой Екатериной Дмитрий Портнягин с супругой Екатериной Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

На суде по делу о легализации 92 млн рублей супруга блогера Дмитрия Портнягина Екатерина частично признала вину, но попросила исключить из суммы обвинения 31,5 млн, сообщает Telegram-канал SHOT. Она утверждает, что эти средства были потрачены на лечение больного ребенка, бытовые нужды и покрытие личных расходов.

Также Портнягина признала факт дачи взятки в 300 тыс. рублей чиновнику префектуры СВАО. На заседании она просила суд о снисхождении, ссылаясь на свое нынешнее трудоустройство и финансовые обязательства, включая крупную ипотеку.

Ранее стало известно, что индивидуальный предприниматель Дмитрий Портнягин прекратил деятельность своей фирмы, использовавшейся для ведения основного видеоблога «Трансформатор». Для ликвидации бизнеса он обратился с заявлением в налоговый орган в подмосковном Наро-Фоминске. Таким образом, было оформлено юридическое подтверждение решения о закрытии проекта, анонсированного ещё в 2023 году.

Кроме того, на основании решения Чертановского районного суда Москвы мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Александры Митрошиной была продлена. Согласно официальной информации на портале судов общей юрисдикции, срок содержания под домашним арестом пролонгирован до 24 октября текущего года.

