Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:59

Суд продлил блогеру Митрошиной срок домашнего ареста

Блогеру Митрошиной продлили срок домашнего ареста до 24 октября

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста, следует из карточки дела, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции столицы. Решение принял Чертановский суд Москвы. Митрошина останется под домашним арестом вплоть до 24 октября.

Митрошина обвиняется в отмывании 127 млн рублей. При этом, как уточнил в беседе с РЕН ТВ адвокат блогера Михаил Юсупов, предварительное следствие по ее делу еще не окончено.

По версии следствия, Митрошина легализовала 127 млн рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Сама девушка признала вину в полном объеме.

Ранее суд разрешил Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест. Инфлюенсер перебралась в квартиру на Ленинградском проспекте. До этого она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру. В связи с чем суд принял такое решение, неизвестно.

До этого появилась информация, что следователи намерены допросить граждан, которые приобрели собственность у Митрошиной. Это необходимо в рамках расследования уголовного дела.

Саша Митрошина
Александра Митрошина
блогеры
суды
домашние аресты
отмывание денег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
«Ей подхожу я»: Шаляпин назвал лучшего мужчину для Волочковой
Россиянин из США объяснил, почему решил пройти тренировку и поехать на СВО
«Не ассоциируется с драчуном»: Шаляпин вступился за Смолова
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.