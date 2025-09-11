Суд продлил блогеру Митрошиной срок домашнего ареста

Блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста, следует из карточки дела, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции столицы. Решение принял Чертановский суд Москвы. Митрошина останется под домашним арестом вплоть до 24 октября.

Митрошина обвиняется в отмывании 127 млн рублей. При этом, как уточнил в беседе с РЕН ТВ адвокат блогера Михаил Юсупов, предварительное следствие по ее делу еще не окончено.

По версии следствия, Митрошина легализовала 127 млн рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Сама девушка признала вину в полном объеме.

Ранее суд разрешил Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест. Инфлюенсер перебралась в квартиру на Ленинградском проспекте. До этого она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру. В связи с чем суд принял такое решение, неизвестно.

До этого появилась информация, что следователи намерены допросить граждан, которые приобрели собственность у Митрошиной. Это необходимо в рамках расследования уголовного дела.