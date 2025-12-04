Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 11:45

Митрошина сделала неожиданный ход в суде

Блогер Митрошина частично признала вину по делу о легализации денег

Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Известный блогер Александра Митрошина в ходе судебного заседания частично признала вину по делу о легализации средств, сообщает РИА Новости. По ее словам, она не могла предположить, что ее действия по продаже собственных квартир будут квалифицированы как отмывание денег.

Я признаю вину частично. Я не могла предполагать, что мои действия по продаже моих квартир могут быть расценены как легализация, — сказала Митрошина.

Блогера обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По версии следствия, она получила более 127 млн рублей в результате неуплаты налогов, что является отдельным составом преступления. Для легализации этих средств она приобрела недвижимость в столице, создав видимость законного владения деньгами.

Ранее сообщалось, что Митрошиной продлили домашний арест. Защита просила суд выбрать для нее запрет определенных действий. Адвокат блогера заявил, что она идет на контакт со следствием: признала вину, закрыла налоговую задолженность и дала показания на других участников схемы.

