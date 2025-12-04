Митрошина сделала неожиданный ход в суде

Известный блогер Александра Митрошина в ходе судебного заседания частично признала вину по делу о легализации средств, сообщает РИА Новости. По ее словам, она не могла предположить, что ее действия по продаже собственных квартир будут квалифицированы как отмывание денег.

Я признаю вину частично. Я не могла предполагать, что мои действия по продаже моих квартир могут быть расценены как легализация, — сказала Митрошина.

Блогера обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По версии следствия, она получила более 127 млн рублей в результате неуплаты налогов, что является отдельным составом преступления. Для легализации этих средств она приобрела недвижимость в столице, создав видимость законного владения деньгами.

Ранее сообщалось, что Митрошиной продлили домашний арест. Защита просила суд выбрать для нее запрет определенных действий. Адвокат блогера заявил, что она идет на контакт со следствием: признала вину, закрыла налоговую задолженность и дала показания на других участников схемы.