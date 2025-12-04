Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:14

Озвучено решение по аресту Митрошиной на Новый год

Суд продлил арест блогеру Александре Митрошиной

Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, продлили домашний арест, передает РИА Новости. Защита просила суд выбрать для нее запрет определенных действий.

Ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить меру пресечения, — сказал судья.

Адвокат Митрошиной сообщил, что она идет на контакт со следствием: признала вину, закрыла налоговую задолженность и дала показания на других участников схемы. Он отметил, что без доступа к интернету блогер не может работать и платить налоги, а из-за этого проблемы возникают и у ее сотрудников.

По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей, уклоняясь от уплаты налогов. Позже, как считает СК, она попыталась «обелить» часть этих денег — для вида провести их как законные, купив на них недвижимость в Москве.

Ранее блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отказалась признать вину по делу о незаконном выводе средств в Дубай. Она заявила, что «самого события преступления» не было. Бывший супруг обвиняемой Артем Чекалин заявил в суде, что не причастен к выводу средств за рубеж. При этом он признал вину в налоговом преступлении.

блогеры
суды
аресты
Александра Митрошина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Исусу Христосу вынесли неожиданный приговор
Стало известно, на сколько подорожают коньки в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.