Озвучено решение по аресту Митрошиной на Новый год

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, продлили домашний арест, передает РИА Новости. Защита просила суд выбрать для нее запрет определенных действий.

Ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить меру пресечения, — сказал судья.

Адвокат Митрошиной сообщил, что она идет на контакт со следствием: признала вину, закрыла налоговую задолженность и дала показания на других участников схемы. Он отметил, что без доступа к интернету блогер не может работать и платить налоги, а из-за этого проблемы возникают и у ее сотрудников.

По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей, уклоняясь от уплаты налогов. Позже, как считает СК, она попыталась «обелить» часть этих денег — для вида провести их как законные, купив на них недвижимость в Москве.

Ранее блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отказалась признать вину по делу о незаконном выводе средств в Дубай. Она заявила, что «самого события преступления» не было. Бывший супруг обвиняемой Артем Чекалин заявил в суде, что не причастен к выводу средств за рубеж. При этом он признал вину в налоговом преступлении.