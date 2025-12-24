Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву Собянин: силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Собянин до этого сообщал, что Вооруженные силы Украины в третий раз за ночь на среду, 24 декабря, попытались атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом. По его словам, цель благополучно была уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны рассказывали, что в ночь на 24 декабря ВС России пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона противника. Большую часть беспилотников сбили над Брянской областью.