Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:53

Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Собянин до этого сообщал, что Вооруженные силы Украины в третий раз за ночь на среду, 24 декабря, попытались атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом. По его словам, цель благополучно была уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны рассказывали, что в ночь на 24 декабря ВС России пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона противника. Большую часть беспилотников сбили над Брянской областью.

Сергей Собянин
Москва
дроны
атаки
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.