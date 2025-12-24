Новый год-2026
Третий беспилотник за ночь попытался атаковать Москву

Собянин: третий БПЛА попытался атаковать Москву

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины в третий раз за ночь на среду, 24 декабря, попытались атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, цель благополучно уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны.

Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Перед этим силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Сергей Собянин указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате атаки ВСУ по курскому городу Рыльску. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что никто не пострадал.

Ранее выяснилось, что силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над десятью российскими регионами, о чем информировали в Минобороны РФ. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов.

